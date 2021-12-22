В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 1,5 млн жителей

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В Нижегородской области прививку от гриппа сделали около 1,5 млн жителей.
В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 1,5 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Также, по данным на 21 декабря, в 40% образовательных учреждениях региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс из-за ОРВИ и коронавируса.

Всего в области подтверждено 178 случаев гриппа — 172 случая гриппа А (Н3N2) и шесть случаев свиного гриппа (H1N1), передаёт newsnn.ru.

Ранее главный пульмонолог Министерства обороны России Андрей Зайцев, доктор медицинских наук, профессор, рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.

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