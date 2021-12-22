Профессор Зайцев назвал особенности кашля при COVID-19

Главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.

«В отличие от обычной простуды (например, если речь идёт о риновирусной инфекции) и гриппа, кашель при COVID-19, как правило, сухой, то есть без мокроты», — объяснил специалист в беседе с kp.ru.

При этом длительно сохраняющийся кашель должен насторожить. Он может быть признаком инфекционной патологии (коклюш) или хронического процесса (бронхиальная астма), уточнил Зайцев.

«Но самое главное: если вместе с появлением кашля у больного регистрируется повышение температуры тела — более трёх суток сохраняется фебрильная (выше 38 градусов) лихорадка, появились другие симптомы, то, конечно, это повод для незамедлительного обращения за медицинской помощью», — сказал пульмонолог.

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