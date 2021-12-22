В Татарстане за сутки более 3 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минздрава РТ.
Завершили курс вакцинации 1 859 124 жителя республики.
Наряду с этим в пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили, что вакцинация против коронавируса подростков 12—17 лет стартует в республике в середине января. Об этом пишет izh.kp.ru.
«Вакцинация этой возрастной группы будет исключительно добровольной, для постановки прививки необходимо будет получить согласие одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего», — говорится в сообщении регионального министерства.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.