В Татарстане за сутки более 3 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19

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В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3223 человека. Всего на 22 декабря в республике вакцинированы 2 267 140 граждан.
В Татарстане за сутки более 3 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минздрава РТ.

Завершили курс вакцинации 1 859 124 жителя республики.

Наряду с этим в пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили, что вакцинация против коронавируса подростков 12—17 лет стартует в республике в середине января. Об этом пишет izh.kp.ru.

«Вакцинация этой возрастной группы будет исключительно добровольной, для постановки прививки необходимо будет получить согласие одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего», — говорится в сообщении регионального министерства.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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