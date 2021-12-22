Депутат Куринный прокомментировал включение вакцинации подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал включение вакцинации подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок.
Депутат Куринный прокомментировал включение вакцинации подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок
  • РИА Новости

«У нас есть два календаря. Первый — календарь профилактических прививок, который действует по всей России. Туда пока не внесли соответствующую вакцину от коронавируса. И есть второй — это список прививок, который проводится по эпидемическим показаниям на основании решения главного санитарного врача», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Минздрав внёс во второе приложение своего приказа соответствующие изменения.

Как отметил Куринный, закон действует на всю страну, а это действует на конкретный субъект, где введено отдельное положение.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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