В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Омской области прививку от COVID-19 сделали 1 000 970 жителей.
В Омской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как уточняется, оба компонента вакцины получили 770 882 человека. За последние сутки в области выявили 489 случаев коронавируса.

В целом в России зарегистрировали 25 264 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.

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