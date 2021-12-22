В Татарстане зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 100 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике за время пандемии заболели 41 864 жителя. Выздоровели 35 130 человек, включая 214 за минувшие 24 часа.

Кроме того, стало известно, что в Высокогорском районе Татарстана открыли новую поликлинику, передаёт inkazan.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м.

В поликлинике предусмотрены терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, а также женская консультация. Специалисты учреждения могут провести лучевую и эндоскопическую диагностику.

Медучреждение сможет оказывать помощь более чем 52 тыс. жителей из 124 населённых пунктов.

Ранее главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.