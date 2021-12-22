В Иркутской области выявили 561 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 561 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Общее число заболевших в регионе достигло 152 386. Выздоровели 122 840 жителей, в том числе 885 за минувшие 24 часа.

На лечении в больницах находятся 3358 пациентов.

Также стало известно, что 1206 жителей Нижегородской области заболели COVID-19 после поездок за рубеж, передаёт pravda-nn.ru. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова.

Ранее главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.