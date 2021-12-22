Специалист Кокорева рассказала, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Москвы Татьяна Кокорева рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе мандаринов к празднику.

В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что хорошие мандарины имеют характерную форму, свойственную их сорту.

Кожура цитрусовых должна быть блестящей, без каких-либо повреждений и плесени. По словам Кокоревой, цвет мандаринов тоже имеет большое значение.

«Обратите внимание на то, насколько легко кожуру можно отделить от долек. Мандарины из Китая, Испании, Израиля и Абхазии чистятся хорошо. Аргентинские и турецкие мандарины — с тонкой кожурой, отделить её бывает довольно сложно», — отметила специалист.

При этом стоит помнить, что покупать фрукты рекомендуется только в сертифицированных торговых точках, добавила Кокорева.

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