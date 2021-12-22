Психолог Никас объяснила причины предновогодней апатии

Психолог Юлия Никас в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, почему перед Новым годом многие ощущают апатию и упадок сил вместо праздничного настроения.

«Многие наделяют Новый год чрезмерной важностью и стараются доделать все дела, решить все вопросы. Многие ругают себя за опыт, прожитый в уходящем году», — сказала психолог.

Очень важно даже при наличии проблем дать себе один день на полный отдых, отметила Никас.

«Когда мы даём своему мозгу конкретный срок, он успокаивается, и мы можем насладиться покоем. И ещё важно подвести положительные итоги: в чём вы в этом году преуспели», — заключила она.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.