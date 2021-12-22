Терапевт Звонков назвал правила проведения новогодних корпоративов COVID-free

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Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что новогодние корпоративы могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. В связи с этим он рассказал, каким должен быть относительно безопасный праздник.
Терапевт Звонков назвал правила проведения новогодних корпоративов COVID-free
  • Pixabay

Корпоратив стоит проводить в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана. Также рекомендуется ограничить число присутствующих сотрудниками, которые обычно находятся в офисе, сказал специалист в эфире радио Sputnik.

«Огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, то есть в клубах и ресторанах, — это создаёт все условия для быстрой передачи коронавирусной инфекции. Достаточно одного заразившегося человека, чтобы накрыть инфекцией всю массу людей», — отметил Звонков.

В то же время он подчеркнул, что вечеринку следовало бы посетить только тем сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса, а остальным лучше поберечься и пропустить мероприятие.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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