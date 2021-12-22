В Новгородской области на карантин закрыли одну школу и 114 классов из-за ОРВИ

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Одна школа, 114 классов и две группы в детских садах закрыты на карантин по ОРВИ в Новгородской области.
В Новгородской области на карантин закрыли одну школу и 114 классов из-за ОРВИ
  • globallookpress.com
  • © Galina Barbieri

«В связи с заболеваемостью ОРВИ и отсутствием 20% и более учащихся... приостановлен образовательный процесс: в одной общеобразовательной школе; в 114 классах в 32 школах; в 2-х группах в 2-х детских дошкольных учреждениях», — говорится в заявлении управления Роспотребнадзора по региону.

Более 65 млн россиян, или 44,5% от численности населения государства, прошли вакцинацию от гриппа.

Ранее стало известно, что в 65 российских регионах превышены эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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