В Новгородской области на карантин закрыли одну школу и 114 классов из-за ОРВИ
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«В связи с заболеваемостью ОРВИ и отсутствием 20% и более учащихся... приостановлен образовательный процесс: в одной общеобразовательной школе; в 114 классах в 32 школах; в 2-х группах в 2-х детских дошкольных учреждениях», — говорится в заявлении управления Роспотребнадзора по региону.
Более 65 млн россиян, или 44,5% от численности населения государства, прошли вакцинацию от гриппа.
Ранее стало известно, что в 65 российских регионах превышены эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.