В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу

В 65 российских регионах превышены эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре говорили о завышенных показателях в 64 российских регионах.

Ранее в центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19.