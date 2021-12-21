В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу
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«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре говорили о завышенных показателях в 64 российских регионах.
Ранее в центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19.