В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу

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В 65 российских регионах превышены эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре говорили о завышенных показателях в 64 российских регионах.

Ранее в центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19.

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