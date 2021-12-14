Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 64 субъектах

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Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 64 субъектах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 64 субъектах
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64-х субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью гриппом в текущем сезоне.

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