Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 64 субъектах
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«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64-х субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью гриппом в текущем сезоне.