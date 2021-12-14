Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 64 субъектах

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 64 субъектах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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