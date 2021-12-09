В НИИ эпидемиологии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гриппом
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«Традиционно подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом происходит к Новому году, январские праздники прерывают этот процесс. Затем, когда школьники возвращаются с каникул, идёт повторный рост. На пиковые значения мы обычно выходим к концу февраля — началу марта», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, пока трудно сказать, как по итогам сезона пандемия COVID-19 отразится на заболеваемости гриппом, но пока что вирус гриппа проявляет себя довольно активно.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».