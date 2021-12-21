В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коллективным иммунитетом от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Отмечается, что область занимает четвёртое место в стране по объёму тестирования на коронавирус. Его темпы выросли до 439 человек на 100 тыс. населения в сутки.
«Помимо этого, мы нарастили объём тестирования людей с клиникой ОРВИ, тестируются 96,5% таких пациентов. С ноября прошлого года мы ввели смс-информирование о результатах тестов на COVID-19 и радикально сократили сроки уведомлений — до 16 часов», — сказал Чибис.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».