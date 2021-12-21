В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коллективным иммунитетом от COVID-19

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Мурманской области достигает 72%, что позволяет региону войти в десятку лучших субъектов РФ по данному показателю, заявил губернатор Андрей Чибис на заседании президиума Координационного совета при правительстве России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом сообщает Nord-News.

Отмечается, что область занимает четвёртое место в стране по объёму тестирования на коронавирус. Его темпы выросли до 439 человек на 100 тыс. населения в сутки.

«Помимо этого, мы нарастили объём тестирования людей с клиникой ОРВИ, тестируются 96,5% таких пациентов. С ноября прошлого года мы ввели смс-информирование о результатах тестов на COVID-19 и радикально сократили сроки уведомлений — до 16 часов», — сказал Чибис.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».