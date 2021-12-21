В Институте отраслевого питания высказались об организации питания в российских школах

Заместитель директора по работе с регионами отраслевого Союза развития социального питания, руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев прокомментировал ситуацию с организацией питания в российских школах.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Изменение системы невозможно без долгосрочных контрактов. Коммерсанты готовы вкладываться и хотят видеть перспективу. Они готовы развивать инфраструктуру, ставить современное оборудование, но им невыгодны контракты на год или на три. Нужны долгосрочные контракты, когда предприниматель, придя в этот сегмент, сможет понимать, что получит отдачу лет через десять», — заявил Баздырев в рамках пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило проект модернизации системы школьного питания президенту России Владимиру Путину. По словам Баздырева, в нём затронута концепция школьного питания не только в развитии, но и в продвижении «от поля до тарелки».

По словам эксперта, это формирование нового взгляда, максимальная индустриализация вопроса.

«Президент отметил, что нужно пересмотреть федеральный закон №44, по которому мы проводим конкурсные процедуры по организации питания школьников. Сегодня закон не позволяет проводить процедуру так, как хотелось бы», — заключил Баздырев.

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН прокомментировала принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании.