В Институте отраслевого питания высказались об организации питания в российских школах
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Изменение системы невозможно без долгосрочных контрактов. Коммерсанты готовы вкладываться и хотят видеть перспективу. Они готовы развивать инфраструктуру, ставить современное оборудование, но им невыгодны контракты на год или на три. Нужны долгосрочные контракты, когда предприниматель, придя в этот сегмент, сможет понимать, что получит отдачу лет через десять», — заявил Баздырев в рамках пресс-конференции медиагруппы «Патриот».
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило проект модернизации системы школьного питания президенту России Владимиру Путину. По словам Баздырева, в нём затронута концепция школьного питания не только в развитии, но и в продвижении «от поля до тарелки».
По словам эксперта, это формирование нового взгляда, максимальная индустриализация вопроса.
«Президент отметил, что нужно пересмотреть федеральный закон №44, по которому мы проводим конкурсные процедуры по организации питания школьников. Сегодня закон не позволяет проводить процедуру так, как хотелось бы», — заключил Баздырев.
Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН прокомментировала принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании.