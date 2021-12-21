Путин подписал закон об организации региональной власти

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны.
Путин подписал закон об организации региональной власти
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно закону, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд.

14 декабря Госдума приняла в третьем чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами.

Как рассказала RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, положение закона, снимающее запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — это «лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить