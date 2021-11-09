В Совфеде и Общественной палате рассказали о важности проекта о региональной власти в России

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировали в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о региональной власти в России.

Как подчеркнула Ольга Ковитиди, подобный законопроект «нужный, своевременный и востребованный гражданским обществом».

«То, что закон снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти. Главная задача, стоящая перед всеми нами, членами Федерального Собрания России, органами всех ветвей государственной власти, — это обеспечение высоких стандартов жизни граждан нашей страны. Это основная цель всех процессов, происходящих в России», — отметила сенатор.

Она добавила, что законопроект позволит «обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти и эффективно решать задачи в интересах граждан нашей страны».

В свою очередь, Никита Данюк заявил, что закон «своевременный и правильный», потому что позволяет унифицировать систему государственного управления.

«Он касается не только глав регионов, он касается в целом взаимодействия муниципального уровня власти, регионального и федерального. И исходя из этого, мне кажется, это правильно, потому что государственный механизм должен работать как единая система, а ни в коем случае не вразнобой», — объяснил он.

По его мнению, особую ответственность несут главы субъектов Российской Федерации, которые должны стать «мостиком» между федеральным центром, между муниципалитетами.

«И исходя из практики, мы видим, что успешный губернатор, успешный глава региона на самом деле является хорошим примером того, что региональная система власти работает», — рассказал собеседник RT.

Данюк пояснил, что глава региона — это «очень важный человек, важный институт власти, от которого зависит намного больше, потому что он имеет оперативные рычаги влияния на ситуацию».

При этом он отметил, что наличие дополнительных рычагов воздействия на губернаторов позволит мотивировать чиновников.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.

В частности, в законопроекте говорится, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта России.

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта России иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.