Крашенинников анонсировал принятие Госдумой закона о региональной власти в декабре
«Я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон», — приводит ТАСС слова Крашенинникова на заседании Ассамблеи свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль».
Законопроект будет рассматриваться в первом чтении на следующей неделе, пояснил он.
«Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдёт процедура второго чтения», — объяснил Крашенинников.
Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.
Он предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов.
Также законопроект снимает запрет для глав субъектов избираться более двух сроков подряд.