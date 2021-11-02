Крашенинников анонсировал принятие Госдумой закона о региональной власти в декабре

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ситуации с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон», — приводит ТАСС слова Крашенинникова на заседании Ассамблеи свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль».

Законопроект будет рассматриваться в первом чтении на следующей неделе, пояснил он.

«Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдёт процедура второго чтения», — объяснил Крашенинников.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.

Он предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов.

Также законопроект снимает запрет для глав субъектов избираться более двух сроков подряд.

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