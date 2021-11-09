Законопроект о региональной власти в России принят Госдумой в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.

В частности, в законопроекте говорится, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта России.

«Однако с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности», — уточняется в документе.

При этом такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта России иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ситуации с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он выразил надежду, что в декабре законопроект будет принят.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.