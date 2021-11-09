Законопроект о региональной власти в России принят Госдумой в первом чтении

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России.
Законопроект о региональной власти в России принят Госдумой в первом чтении
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В частности, в законопроекте говорится, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта России.

«Однако с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности», — уточняется в документе.

При этом такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта России иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ситуации с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он выразил надежду, что в декабре законопроект будет принят.

Законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить