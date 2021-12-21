Доктор наук Горелов дал советы по вакцинации в предновогодний период

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Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов дал советы по вакцинации в предновогодний период.
Доктор наук Горелов дал советы по вакцинации в предновогодний период
  • Reuters

«Начнём с того, что до Нового года ещё почти две недели. Поэтому можно вакцинироваться сейчас, не откладывая в долгий ящик», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, было бы очень разумно сделать прививку, чтобы спокойно провести праздники.

Кроме того, Горелов рассказал, скажется ли на вакцинированном употребление алкоголя в выходные. Так, он напомнил, что стандартные ограничения, связанные с алкоголем, предусматриваются на три дня после первой и после второй дозы вакцины. Интервал между введением обоих компонентов может составлять от 14 дней до 21 дня.

«Словом, Новый год — не препятствие для вакцинации. Главное, чтобы было желание привиться и тем самым защитить себя и окружающих вас людей», — цитирует эксперта kp.ru.

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