Терапевт Хухрев дал рекомендации желающим вакцинироваться от COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, от чего стоит воздержаться тем, кто собирается вакцинироваться от коронавируса.

В беседе с «Москвой 24» специалист рассказал, что, согласно общим рекомендациям, лекарства и алкогольные напитки лучше не смешивать.

«Финальные свойства такого коктейля непредсказуемы и для каждого человека индивидуальны. Никто же не запивает водкой антибиотики, зачем тогда сочетать её с прививкой?» — сказал он.

Врач напомнил, что для организма любая доза алкоголя — это стресс, причём его сила зависит от количества: чем больше выпитого алкоголя, тем сильнее и побочные эффекты.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.