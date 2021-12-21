В Свердловской области выявили 598 случаев COVID-19 за сутки

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В Свердловской области выявили 598 случаев коронавируса за сутки.
В Свердловской области выявили 598 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (216 человек). Всего с начала пандемии в регионе заболели 193 тыс. жителей.

Выздоровели за минувшие 24 часа 458 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 166,4 тыс.

В целом в России за сутки зарегистрировали 25 907 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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