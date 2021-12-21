В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксирован 491 случай коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 126 325. Из медучреждений выписаны 106 173 жителя, в том числе 987 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 997 435 человек, оба компонента вакцины получили 765 252.

В целом в России за сутки выявили 25 907 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.