В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Омской области зафиксирован 491 случай коронавирусной инфекции за сутки.
В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 126 325. Из медучреждений выписаны 106 173 жителя, в том числе 987 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 997 435 человек, оба компонента вакцины получили 765 252.

В целом в России за сутки выявили 25 907 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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