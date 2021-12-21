В Удмуртии выявили 57 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии коронавирусную инфекцию выявили ещё у 57 человек в течение минувших суток.
В Удмуртии выявили 57 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Из больниц после выздоровления выписаны 164 пациента, шесть человек скончались.

Наряду с этим стало известно, что в Иркутской области аналогичный диагноз подтвердился у 575 человек за сутки, пишет kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели COVID-19 151 825 жителей. За сутки число выздоровевших увеличилось на 864, рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в течение суток в России выявили 25 907 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 267 719 случаев COVID-19.

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