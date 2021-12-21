В Удмуртии выявили 57 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Из больниц после выздоровления выписаны 164 пациента, шесть человек скончались.
Наряду с этим стало известно, что в Иркутской области аналогичный диагноз подтвердился у 575 человек за сутки, пишет kp.ru.
С начала пандемии в регионе заболели COVID-19 151 825 жителей. За сутки число выздоровевших увеличилось на 864, рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в течение суток в России выявили 25 907 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 267 719 случаев COVID-19.