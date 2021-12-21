В России за сутки выявили 25 907 случаев коронавируса

В течение суток в России выявили 25 907 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 267 719 случаев COVID-19. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 27 022 заболевших.

За сутки в России умерли 1027 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1019 пациентов. Общее число летальных исходов — 299 249.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 055 199 пациентов. За сутки выздоровели 40 219 человек, накануне — 30 059.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении эпидемиологической ситуации в России.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.