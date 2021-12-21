В Татарстане подтвердили 97 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 41 764 человека. Из больниц выписаны 34 916 жителей, в том числе 167 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Хабаровском крае продолжают принимать меры для снижения темпов распространения COVID-19, передаёт vostokmedia.com. В регионе работают около 150 пунктов вакцинации — в муниципальных поликлиниках, ФАП и амбулаториях. Также доступны 20 мобильных пунктов.

Кроме того, в регионе проходит акция «Медицинские субботы в школах».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.