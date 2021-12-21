В Ростовской области зарегистрировали 539 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 539 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 971 человека.
В Ростовской области зарегистрировали 539 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Коэффициент распространения COVID-19 в области оценивается в 0,97. С начала пандемии в регионе заболели 189 018 человек.

В лабораториях провели 1,6 тыс. исследований на COVID-19 за минувшие 24 часа, за всё время — 5,1 млн.

В целом в России за сутки выявили 25 907 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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