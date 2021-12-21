В Оренбургской области провели 2,6 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

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В Оренбургской области провели 2 641 589 исследований на COVID-19 с начала пандемии.
В Оренбургской области провели 2,6 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент тестирование организовано в 22 лабораториях, в том числе в 14 государственных лабораториях для обследования больных и контактных лиц.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 99 случаев коронавирусной инфекции, передаёт агентство «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Выписаны 156 жителей города.

По информации Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели COVID-19 52 106 человек, вылечились 48 504.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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