В Новосибирской области выявили 385 случаев COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области выявили 385 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 360 жителей.
В Новосибирской области выявили 385 случаев COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в области достигло 90 931, вылечившихся — 61 313.

На лечении в больницах находятся 3779 пациентов.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 153 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе заболел 125 671 житель. Из больниц выписаны 116 550 человек, в том числе 201 за последние сутки.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кто легче всего может перенести COVID-19.

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