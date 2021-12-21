Член СПЧ Кабанов заявил, что закон о наказании за пытки должен быть принят оперативно

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что законопроект об ответственности представителей власти за пытки должен быть принят оперативно.

«Я надеюсь, что закон будет принят оперативно и претензий к нему будет мало. Он необходим», — приводит РИА Новости его слова.

Член СПЧ отметил, что в настоящее время понятие «пытки» со стороны представителей правоохранительных органов и ФСИН отсутствует в действующем законодательстве.

«Нам нужен не просто судебный механизм, а фиксация самого понятия. Пытки — это не превышение полномочий, не нанесение побоев, а более тяжёлое преступление», — добавил он.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки.