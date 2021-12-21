Член СПЧ Кабанов заявил, что закон о наказании за пытки должен быть принят оперативно

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Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что законопроект об ответственности представителей власти за пытки должен быть принят оперативно.
Член СПЧ Кабанов заявил, что закон о наказании за пытки должен быть принят оперативно
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что закон будет принят оперативно и претензий к нему будет мало. Он необходим», — приводит РИА Новости его слова.

Член СПЧ отметил, что в настоящее время понятие «пытки» со стороны представителей правоохранительных органов и ФСИН отсутствует в действующем законодательстве.

«Нам нужен не просто судебный механизм, а фиксация самого понятия. Пытки — это не превышение полномочий, не нанесение побоев, а более тяжёлое преступление», — добавил он.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки.

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