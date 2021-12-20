Глава СПЧ поддержал инициативу ужесточить ответственность за пытки

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки, который 20 декабря внесли в Госдуму.

Об этом информирует РИА Новости.

«Надо изучать законопроект, но в целом я, безусловно, приветствую внесение этого законопроекта», — сказал Фадеев.

Также он напомнил, что в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным члены совета предложили несколько мер по борьбе с пытками, в том числе прямую статью Уголовного кодекса «пытки» и ужесточение мер по отношению к должностным лицам.

«Насколько я понимаю, именно это предлагается в законопроекте. И, безусловно, я это приветствую», — отметил Фадеев.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект даёт новое определение пыткам.

По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание».