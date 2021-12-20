Клишас: внесённый в Госдуму законопроект даёт новое определение пыткам
- РИА Новости
«Законопроект даёт новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил, что более детальное и чёткое определение, содержащееся в проекте, поможет избежать сложности при квалификации деяния, а также при назначении наказания виновным.
По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание». Сенатор объяснил, что запугивание было главной целью применения пыток в последних резонансных случаях в системе Федеральной службы исполнения наказаний России.
Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.
Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться на срок до 12 лет лишения свободы.