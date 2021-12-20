Клишас: внесённый в Госдуму законопроект даёт новое определение пыткам

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс даёт новое определение пыткам.
Клишас: внесённый в Госдуму законопроект даёт новое определение пыткам
  • РИА Новости

«Законопроект даёт новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что более детальное и чёткое определение, содержащееся в проекте, поможет избежать сложности при квалификации деяния, а также при назначении наказания виновным.

По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание». Сенатор объяснил, что запугивание было главной целью применения пыток в последних резонансных случаях в системе Федеральной службы исполнения наказаний России.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться на срок до 12 лет лишения свободы.

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