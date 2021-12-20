В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности представителям власти за пытки

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Законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета по госстроительству и законодательству Думы Павла Крашенинникова.
В ГД внесли законопроект об ужесточении ответственности представителям власти за пытки
  • РИА Новости

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключённым в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — приводит РИА Новости его слова.

Крашенинников отметил, что надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими целями.

По его словам, доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться на срок до 12 лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о направленной на борьбу с пытками в колониях работе, в том числе на законодательном уровне.

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