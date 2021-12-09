Путин рассказал о направленной на борьбу с пытками в колониях работе

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Президент России Владимир Путин рассказал о направленной на борьбу с пытками в колониях работе, в том числе на законодательном уровне.
Путин рассказал о направленной на борьбу с пытками в колониях работе
  • РИА Новости

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал просьбу члена ОНК Евы Меркачёвой поддержать идею о внесении в Уголовный кодекс России отдельной статьи за пытки.

По его словам, Совет Федерации ведёт работу над внесением изменений в законодательство, которые «закрепляют само понятие состава преступления — «пытки».

«Такая работа идёт, и во всяком случае она в Совете Федерации поднята, над этим работают», — отметил президент.

Также глава государства заявил о необходимости внимательно разбираться с информацией о пытках. Он добавил, что следователи проводят расследование под контролем центрального аппарата СК.

При этом Путин отметил необходимость «системных мер, которые бы ситуацию меняли».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в российских колониях. По его словам, информация была доведена до сведения главы государства Владимира Путина.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся совместно с Советом Федерации законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях.

Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Подробнее — в материале RT.

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