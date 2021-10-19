В Кремле рассказали о проверках сообщений о пытках в российских колониях
- РИА Новости
«Они доведены, более того, они стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств», — отметил Песков.
Он также призвал дождаться итогов проверок.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся совместно с Советом Федерации законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях.
Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.
Подробнее — в материале RT.