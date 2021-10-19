В Кремле рассказали о проверках сообщений о пытках в российских колониях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проверках сообщений о пытках в российских колониях. По его словам, информация была доведена до сведения главы государства Владимира Путина.
В Кремле рассказали о проверках сообщений о пытках в российских колониях
  • РИА Новости

«Они доведены, более того, они стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств», — отметил Песков.

Он также призвал дождаться итогов проверок.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся совместно с Советом Федерации законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях.

Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Подробнее — в материале RT.

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