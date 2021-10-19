В Кремле рассказали о проверках сообщений о пытках в российских колониях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проверках сообщений о пытках в российских колониях. По его словам, информация была доведена до сведения главы государства Владимира Путина.

«Они доведены, более того, они стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств», — отметил Песков.

Он также призвал дождаться итогов проверок.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся совместно с Советом Федерации законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях.

Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

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