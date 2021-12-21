Кардиолог Османов назвал способы справиться с сонливостью на работе

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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов рассказал, как избавиться от сонливости на рабочем месте.
Кардиолог Османов назвал способы справиться с сонливостью на работе
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В беседе с газетой «Известия» специалист объяснил, что причинами утомляемости и слабости на работе могут служить разные факторы: отсутствие полноценного сна, снижение уровня гемоглобина, перепады артериального давления, недостаток витаминов и минералов, стрессовые ситуации и другое. Сонливость могут провоцировать такие факторы, как душное помещение и сидячая работа.

В связи с этим Османов порекомендовал периодически проветривать помещение и делать разминку. Если нет противопоказаний, то взбодриться поможет чашка кофе, отметил эксперт.

Если же слабость связана с проблемами со здоровьем, следует обратиться к терапевту, чтобы пройти обследование.

Ранее Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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