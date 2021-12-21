Мутко заявил о возможности повышения ставок по ипотеке в России до 10%

Гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК заявил, что ставки по ипотеке в России в 2022 году могут увеличиться до 10–10,2%.

Он отметил, что ипотечные ставки увеличиваются из-за повышения ключевой ставки.

«Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%», — сказал Мутко.

По словам главы «ДОМ.РФ», обычно ставки на вторичный рынок «на 0,25–0,5 процентного пункта выше».

Также Мутко заявил, что цены на недвижимость в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не больше уровня инфляции, а в некоторых регионах рост стоимости жилья может остановиться.

На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых.