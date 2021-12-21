Глава «ДОМ.РФ» рассказал о перспективах роста цен на жильё в 2022 году

Цены на недвижимость в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не больше уровня инфляции, а в некоторых регионах рост стоимости жилья может остановиться, заявил гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

В интервью РБК Мутко отметил, что такой прогноз будет реализован при условии, что меры правительства и ЦБ смогут остановить рост инфляции.

При этом регионы, где может остановиться рост цен, он называть не стал.

По словам руководителя компании, изменение программы льготной ипотеки на новостройки в текущем году приведёт к замедлению выдачи кредита на недвижимость в 2022 году. В «ДОМ.РФ» ожидают, что в будущем году будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов против 1,7 млн за 11 месяцев 2021 года.

При этом Мутко не ожидает падения спроса на жильё.

«По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной», — сказал он.

По оценке Минстроя России, с начала 2021 года темпы ввода жилья в стране выросли на 31% и достигли 52,4 млн кв. м.

Старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан дал прогноз по рынку ипотеки на 2022 год.