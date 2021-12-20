В Финансовом университете дали прогноз по рынку ипотеки на 2022 год

Старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан дал прогноз по рынку ипотеки на 2022 год.

«Требования банков к заёмщикам в 2022 году, скорее всего, не будут усложняться. Ипотечные кредиты — не самый рискованный вид займов», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Кырлан выразил надежду, что рынок ипотечных кредитов в 2022 году будет показывать устойчивый рост.

Со своей стороны, банкир Михаил Попов отметил, что прежде всего на рынок ипотеки будет оказывать влияние ключевая ставка.

«С другой стороны, большой вклад в развитие ипотеки на рынке сейчас делает программа льготной государственной ипотеки, где государство субсидирует часть ставки банкам, чтобы они могли предоставлять льготные условия клиентам», — напомнил он.

По его мнению, доступность ипотеки во многом будет зависеть от условий этой программы, от того, насколько широко она будет представлена.

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