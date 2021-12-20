В Финансовом университете дали прогноз по рынку ипотеки на 2022 год

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Старший преподаватель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан дал прогноз по рынку ипотеки на 2022 год.
В Финансовом университете дали прогноз по рынку ипотеки на 2022 год
  • РИА Новости

«Требования банков к заёмщикам в 2022 году, скорее всего, не будут усложняться. Ипотечные кредиты — не самый рискованный вид займов», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Кырлан выразил надежду, что рынок ипотечных кредитов в 2022 году будет показывать устойчивый рост.

Со своей стороны, банкир Михаил Попов отметил, что прежде всего на рынок ипотеки будет оказывать влияние ключевая ставка.

«С другой стороны, большой вклад в развитие ипотеки на рынке сейчас делает программа льготной государственной ипотеки, где государство субсидирует часть ставки банкам, чтобы они могли предоставлять льготные условия клиентам», — напомнил он.

По его мнению, доступность ипотеки во многом будет зависеть от условий этой программы, от того, насколько широко она будет представлена.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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