В России в 2021 году заключили 171 контракт на поставки препарата «Спинраза»
«По госгосзакупкам «Спинразы» за 2021 год был заключен 171 контракт на сумму 17 млрд рублей. Экономия по заключённым контрактам составила порядка 1 млрд рублей или 5% от начальной цены», — сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из крупнейших электронных торговых площадок «РТС-Тендер».
Спинальная мышечная атрофия — тяжёлое генетическое заболевание, которое проявляется в постепенном отмирании отвечающих за движение мышц нейронов. Пациент (а чаще всего и в самых тяжёлых формах СМА проявляется у маленьких детей) сначала перестаёт ходить, потом сидеть, глотать и в итоге — дышать.
Минздрав России 9 декабря одобрил препарат онасемноген абепарвовек («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Дата окончания регистрационного удостоверения — 9 декабря 2026 года.
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