В России в 2021 году заключили 171 контракт на поставки препарата «Спинраза»

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В рамках госзакупок российские медорганизации заключили в 2021 году 171 контракт на поставки препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии на сумму 17 млрд рублей.

«По госгосзакупкам «Спинразы» за 2021 год был заключен 171 контракт на сумму 17 млрд рублей. Экономия по заключённым контрактам составила порядка 1 млрд рублей или 5% от начальной цены», — сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из крупнейших электронных торговых площадок «РТС-Тендер».

Спинальная мышечная атрофия — тяжёлое генетическое заболевание, которое проявляется в постепенном отмирании отвечающих за движение мышц нейронов. Пациент (а чаще всего и в самых тяжёлых формах СМА проявляется у маленьких детей) сначала перестаёт ходить, потом сидеть, глотать и в итоге — дышать.

Минздрав России 9 декабря одобрил препарат онасемноген абепарвовек («Золгенсма») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Дата окончания регистрационного удостоверения — 9 декабря 2026 года.

Подробнее — в материале RT.

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