Врио главы МЧС России выступил за введение обязательного страхования от пожаров

В России необходимо ввести обязательное страхование от пожаров, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Чуприяна, предполагаемые отчисления в страховой фонд будут ниже при условии небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии.

«И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить», — пояснил собеседник издания.

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.

Также суд признал экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилу Комкову виновной в получении взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня».