От пяти до 14 лет: суд вынес приговоры восьми фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове оглашены приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Решением суда восемь фигурантов признаны виновными. Самое суровое наказание получила глава компании — собственника ТЦ Юлия Богданова, которую приговорили к 14 годам колонии. Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок и технический директор ТЦ Георгий Соболев получили 13,5 года и 11 лет лишения свободы соответственно. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин отправлен в тюрьму на шесть лет, а начальник пожарного караула Сергей Генин — на пять лет. Адвокаты ряда обвиняемых намерены обжаловать приговор. Суд продолжит оглашать вердикт 8 ноября.

В пятницу, 29 октября, Заводский районный суд города Кемерово огласил приговор по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей. Трагедия произошла 25 марта 2018 года.

Обвиняемыми по этому делу были восемь человек: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, глава компании — собственника ТЦ («Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова, технический директор этой фирмы Георгий Соболев, глава компании «Системный интегратор», обслуживавшей противопожарную систему в ТЦ, Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин.

Наибольший срок получила Юлия Богданова, которую приговорили к 14 годам колонии, тогда как гособвинение запрашивало 14,5 года тюрьмы.

«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)... Путём частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — огласил приговор судья Николай Быданцев.

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок была приговорена к 13,5 года колонии, а технический директор ТЦ Георгий Соболев получил наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг, в течение двух лет после отбытия тюремного заключения.

Охранник торгового центра Сергей Антюшин приговорён к восьми годам заключения. Директор и инженер компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин получили по 6,5 и 5,5 года колонии общего режима соответственно. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин отправлен в тюрьму на шесть лет, а начальник пожарного караула Сергей Генин — на пять лет.

Кроме того, суд постановил запретить Полозиненко, Никитину, Бурсину и Генину на два года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности.

Как сообщает ТАСС, обжаловать приговор намерены адвокаты Богдановой, Судденок, Антюшина, Бурсина и Генина. Юристы, представляющие интересы Полозиненко и Никитина, обсудят приговор со своими подзащитными, после чего примут решение о его обжаловании. Адвокат Соболева отказался комментировать ситуацию.

Заводский районный суд Кемерова начал оглашение приговора ещё 30 сентября. Этот процесс продолжится 8 ноября — обвиняемых возьмут под стражу не ранее этого срока.

Параллельно идёт рассмотрение второго уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне». 5 октября государственное обвинение озвучило сроки, которые оно требует присудить фигурантам процесса.

Так, для учредителя компании, занимавшейся реконструкцией здания ТЦ, Никиты Чередниченко запрошено 18 лет лишения свободы и штраф в размере 40,4 млн рублей с лишением права в течение трёх лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилу Комкову просят лишить свободы на 21 год, а для её сына Эдуарда, который был бизнес-партнёром Чередниченко, запрошено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Бывшего начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей предлагается посадить на восемь лет с лишением права занимать должности на срок два года.

Фигурантами ещё двух уголовных дел являются бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский (ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере), экс-глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главный инспектор областного МЧС по пожарному надзору Григорий Терентьев. Они обвиняются по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».