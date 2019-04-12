Семь обвиняемых и 280 томов уголовного дела: материалы по пожару в ТЦ «Зимняя вишня» переданы в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей. Как выяснило следствие, причиной ЧП стали многочисленные нарушения. Так, над игровой зоной ТЦ проходили высоковольтные провода, а при отделке здания использовались легковоспламеняющиеся материалы. Также не сработала система пожаротушения — она не была подключена к сигнализации. К ответственности привлечены директор торгового центра, руководители компании-собственника, специалисты, отвечавшие за противопожарную безопасность, охранник, а также начальник караула пожарной части. Отмечается, что потерпевшие заявили гражданские иски на сумму 2,9 млрд рублей.

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унёсшего жизни 60 человек, передано в суд. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

25 марта Следственный комитет России сообщил, что расследование по одному из уголовных дел, связанному с пожаром в «Зимней вишне», завершено. По его итогам следствие собрало 280 томов уголовного дела.

«Следствие собрало базу, доказывающую: при таких собственниках «Зимняя вишня» была обречена на ЧП с самого первого дня своего существования. Вопрос стоял только один: когда полыхнёт? Это случилось 25 марта 2018 года», — отмечается в видеоролике, размещённом на YouTube-канале Следственного комитета 25 марта.

Здание торгового центра после трагедии было решено снести и на его месте разбить сквер в память о погибших. В августе прошлого года был завершён демонтаж надземной части «Зимней вишни». Тогда же был установлен памятный камень.

«Не предприняли необходимые действия»

По данным следствия, 25 марта 2018 года на верхнем, четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня» произошло замыкание электропроводки, начался пожар. Из-за нарушений пожарной безопасности огонь стал быстро распространяться по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами.

«Система пожаротушения не была подключена к сигнализации, что не позволило ей функционировать, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии. Кроме того, лица в чьи обязанности входило открыть эвакуационные выходы, организовать вывод из опасного места людей, а также осуществлять их спасение, имея реальные возможности для этого, не предприняли необходимые действия», — говорится в сообщении.

МЧС России в апреле прошлого года сообщало, что короткое замыкание могло произойти в светильнике над игровой зоной. Также, по данным СК, над батутным центром в нарушение правил были проложены высоковольтные провода.

Как отметили в Генпрокуратуре, в результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ещё 147 человек пострадали.

В общей сложности было уничтожено или повреждено имущество 140 человек и 100 организаций на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшие подали гражданские иски на возмещение вреда. Общая сумма претензий — 2,9 млрд рублей.

«Генпрокуратура направила запрос о выдаче»

Отмечается, что к уголовной ответственности по ч.3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц») привлечены директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок, а также директор и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компании — собственника ТРЦ) — Юлия Богданова и Георгий Соболев.

Кроме того, обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ предъявили главе ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и инженеру противопожарной системы, повару по образованию Александру Никитину.

Охранник ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергей Антюшин обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Обвинения предъявлены и начальнику караула пожарной части № 2 Сергею Генину — по ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность»).

Известно также, что Генпрокуратура России 25 марта направила в Варшаву запрос о выдаче бывшего главы Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, который ранее был задержан польской стороной.

«Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ «Зимняя вишня», для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В уголовном деле в настоящее время 15 обвиняемых. Всего в рамках трёх уголовных дел СК собрал доказательства в более чем 800 томах.