Завершено расследование по одному из дел о пожаре в «Зимней вишне»

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Следственный комитет России сообщил о завершении расследования по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, включая 37 детей.
Завершено расследование по одному из дел о пожаре в «Зимней вишне»
  • © Ольга Климова
  • РИА Новости

Отмечается, что 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В число обвиняемых по данному делу входят семь человек, в том числе гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы (по образованию повар) Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила Польше запрос о выдаче бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, который является фигурантом дела о пожаре в ТЦ. 

Летом 2018 года СМИ сообщали, что, согласно данным экспертизы электрооборудования в «Зимней вишне», пожар начался в светодиодном светильнике.

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