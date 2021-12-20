Суд вынес приговор по делу о взяточничестве при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Суд в Кемерове признал экс-главу регионального Госстройнадзора Танзилу Комкову виновной в получении взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня».

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.