Иммунолог Жемчугов рассказал о важности профилактики гриппа

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о необходимости профилактики гриппа.
Иммунолог Жемчугов рассказал о важности профилактики гриппа
  • Pixabay

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что единственный способ защититься от вируса — вакцинация.

При этом Жемчугов подчеркнул, что если по каким-то причинам сделать прививку не удаётся, то он советует соблюдать правила личной гигиены и использовать защитные средства при посещении общественных мест.

«Как и при коронавирусной инфекции, многое зависит от иммунитета больного и наличия у него хронических заболеваний. Тяжело переносят грипп и иные острые респираторные заболевания дети и люди преклонного возраста, у которых имеются хронические проблемы, которые на фоне болезни обостряются», — рассказал Жемчугов.

Он добавил, что грипп может вызвать и осложнения, например, сильное поражение лёгких.

Эксперт призвал не игнорировать симптомы и при их возникновении немедленно обращаться к врачу.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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