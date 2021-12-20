В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- AP
В эфире канала «Крым 24» он заявил, что ситуация стабилизируется.
«За последний день выявлено 170 человек. Мы видим, что заболеваемость снижается, снижается и госпитализация в наши лечебные учреждения. На сегодняшний день развёрнуто порядка 2970 коек», — отметил Лясковский.
Вместе с этим в Севастополе продолжает расти уровень коллективного иммунитета к COVID-19, рассказал вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.
«На пятницу у нас констатировали (коллективный иммунитет) на уровне 88,7%», — цитирует Кулагина «Новый Севастополь».
По данным горздрава, первым компонентом вакцины привились 267 тыс. человек, вторым — 250 тыс. Ревакцинацию прошли 49 тыс. жителей города.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».