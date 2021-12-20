В Подмосковье подвели итоги работы по оснащению станций скорой помощи в 2021 году

Короткая ссылка
В 2021 году в Московской области закупили 341 новую машину скорой помощи, в том числе реанимобили, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье подвели итоги работы по оснащению станций скорой помощи в 2021 году
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша задача — и дальше усиливать эту службу. Мы видим, насколько востребована сегодня скорая помощь. Это показала пандемия», — отметил Воробьёв.

Также, по его словам, было приобретено 428 машин неотложной помощи.

«Задача, чтобы наши врачи — участковые, педиатры, терапевты и те, кто нуждается в помощи, — получали её быстро. А если врач ходит пешком, то эффективность его работы гораздо ниже», — сказал глава региона.

Со своей стороны, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что новые машины уже вышли на линии.

«На сотрудников скорой помощи сейчас ложится колоссальная нагрузка. Наша задача — сделать так, чтобы даже при таких условиях помощь была максимально качественной и доступной для пациентов», — добавила она.

Ранее kp.ru сообщало, что в Москве планируют реконструировать 50 поликлиник в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить