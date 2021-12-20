Аналитики заявили о росте спроса на красную икру в России

Аналитики сервиса «СберМаркет» заявили о росте спроса на красную икру в России. За первые две недели декабря её покупали вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщает Life.ru.

Наибольшей популярностью икра пользовалась в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Краснодаре.

Также зафиксирован рост продаж мясных деликатесов и паштетов. Их покупают чаще, чем красную икру, и они представлены в 10% продуктовых корзин.

На 5% больше стали приобретать сыры и специи, на 23% — оливки и мандарины.

Овощные консервы и соленья имеются более чем в 20% продуктовых корзин потребителей.

По оценке экспертов, средняя стоимость новогоднего стола, без учёта алкогольных напитков, составит 6286 рублей. Учитывались овощные и мясные нарезки, салаты оливье, «Мимоза» и сельдь под шубой, бутерброды, тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины, компот и газированные напитки.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с ФАН дала советы по покупке икры.